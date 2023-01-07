"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда сборной Нидерландов. Он блеснул на ЧМ-2022

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к нападающему “Бешикташа” и сборной Нидерландов Вауту Вегорсту, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Стороны ведут переговоры, которые близки к завершению.

Вегорст успешно проявил себя в матче ¼ финала чемпионата мира-2022 Нидерланды - Аргентина - 2:2 (по пенальти - 3:4). Форвард вышел на поле на замену во втором тайме и забил два мяча.

В нынешнем сезоне 30-летний Вегорст провел за “Бешикташ" 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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