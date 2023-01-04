"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Милана"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему “Милана” и сборной Франции Оливье Жиру, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт француза с миланцами истекает спустя полгода, но стороны близки к подписанию нового соглашения до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Жиру провел за “Милан” 20 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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