"Манчестер Юнайтед" нашел замену для Де Хеа в Италии

Агент голкипера "Интера" Андре Онана, Альберт Ботинес, встретился с представителями "Манчестер Юнайтед" для обсуждения возможного трансфера 27-летнего камерунского стража ворот в команду.

Переговоры начались на фоне вероятного ухода действующего 1-го номера “МЮ” Давида де Хеа.

Как пишет источник, пока в английском клубе нет окончательного решения по будущему испанского вратаря.

В то же время "Интер" не собирается продавать своего голкипера за менее чем €50 млн + бонусы.