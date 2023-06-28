“Манчестер Юнайтед” нашел замену де Хеа в Италии

“Манчестер Юнайтед” продолжает поиски голкипера.

Англичане всерьез рассматривают кандидатуру стража ворот “Интера” Андре Онана.

Напомним, что соглашение Давида де Хеа с “МЮ” пока не продлено, что тревожит боссов клуба.

Если же испанец уйдет, то “Манчестер Юнайтед” хочет видеть Андре Онана в качестве нового основного голкипера.

В прошлом сезоне 27-летний африканский голкипер провел 41 матч, пропустив 36 голов.