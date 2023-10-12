Манчестер Юнайтед нашел усиление в атаку в Германии

Нападающий "Лейпцига" Луа Опенда остается на радарах у европейских топ-клубов.

По информации из Football Insider, звездный футболист может сменить клуб следующим летом.

Источник отмечает, что в услугах забивного футболиста серьезно заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".

В то же время "Лейпциг" готов продать своего лидера, но только после завершения текущего сезона. Кроме того, за Опендой следят "Челси" и "Ливерпуль". При этом он еще не выходили на связь с 23-летним футболистом и его окружением.

Опенда присоединился к "Лейпцигу" летом прошлого года. В этом сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за "быков", в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Его соглашение с командой из Лейпцига действительно до июня 2028 года. По данным Transfermarkt, сейчас футболист оценивается в 35 миллионов евро.