“Манчестер Юнайтед” нашел усиление линии атаки в чемпионате Италии.

Клуб проявляет интерес к форварду “Аталанты” Расмусу Хойлунду.

За датчанина англичане готовы заплатить 60 млн евро плюс бонусы.

В то же время “Аталанта” планирует продать 20-летнего игрока за не менее чем 70 млн евро, не включая дополнительные выплаты.

В прошлом сезоне Хойлунд провёл 42 матча, в которых забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.