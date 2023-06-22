“Манчестер Юнайтед" нашел способ получить Кейна
Новости футбола Сегодня, 05:47
Фото: твиттер сборной Англии
Форвард и капитан “Тоттенхэма” Гарри Кейн все еще может перейти в “Манчестер Юнайтед”.
Представители “красных дьяволов” попросили футболиста запросить переход у руководства “шпор”.
При этом, по мнению источника, “Юнайтед” вряд ли найдет 117 миллионов евро за игрока, поскольку они готовы заплатить только до 92 миллионов евро.
Сам Кейн надеется, что переговоры возобновятся, если президент “Тоттенхэма” снизит запрашиваемую цену.
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