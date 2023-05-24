"Манчестер Юнайтед" нашел нового нападающего

Нападающий "Кристал Пэлас" Эберичи Эзе может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Как пишет инсайдер Экрем Конур, в его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Сумму потенциального трансфера оценивают в 30 миллионов евро.

Напомним, что соглашение игрока с "орлами" истекает по окончании сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Эберичи сыграл в 37 матчах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.