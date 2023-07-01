"Манчестер Юнайтед" нашел нового голкипера
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Фейеноорда
Голкипер национальной сборной Нидерландов Юстин Бейло может перебраться в АПЛ.
Как пишет портал Goal.com, в услугах голкипера “Фейеноорда” заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Вариант рассматривается на случай ухода из “МЮ” испанца Давида де Хеа.
Ранее стало известно, что англичан также интересует вратарь "Интера" Андре Онана, однако сделка сейчас находится на грани срыва.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:26 "Милан" купил опытного полузащитника "Челси"
Новости футбола 28 июн 2023, 16:54 Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы
Новости футбола 28 июн 2023, 15:56 "Арсенал" купил полузащитника "Челси" за 70 млн евро
Новости футбола 27 июн 2023, 16:46 Украина на 90-й минуте упустила победу над Испанией в матче молодежного Евро-2023
Новости футбола 27 июн 2023, 15:56 "Реал" начал переговоры по трансферу чемпиона мира
Новости футбола 27 июн 2023, 13:57 "Манчестер Сити" купил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:28 "Севилья" подписала защитника Новости футбола Сегодня, 10:00 "Челси" подписал игрока сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 09:54 "МЮ" нашел замену Кейну Новости футбола Сегодня, 09:00 "Манчестер Юнайтед" нашел нового голкипера Новости футбола Сегодня, 06:50 "Челси" завершил трансфер молодого хавбека Новости футбола Сегодня, 06:36 "Ливерпуль" готовит громкий трансфер Новости футбола Сегодня, 06:00 "Интер" подписал французского форварда Новости футбола Сегодня, 05:36 Лофтус-Чик обратился к фанатам "Челси" Новости футбола Сегодня, 05:20 Украинский клуб все еще не получил денег за Мудрика Новости футбола Сегодня, 05:00 “Марсель” подписал опытного хавбека из "Атлетико"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Барракас Сентраль - Ривер Плейт 1 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эстудиантес - Сентраль Кордоба 1 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Коринтианс - Ред Булл Брагантино 2 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Ботафого - Васко да Гама 2 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Атлетико Минейро - Америка Минейро 2 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас 2 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Институто - Бельграно 3 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Тигре 3 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Банфилд - Архентинос Хуниорс 3 июля 2023 года