"Манчестер Юнайтед" нашел нового голкипера

Голкипер национальной сборной Нидерландов Юстин Бейло может перебраться в АПЛ.

Как пишет портал Goal.com, в услугах голкипера “Фейеноорда” заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Вариант рассматривается на случай ухода из “МЮ” испанца Давида де Хеа.

Ранее стало известно, что англичан также интересует вратарь "Интера" Андре Онана, однако сделка сейчас находится на грани срыва.