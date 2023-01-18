"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с аргентинским талантом

“Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб английского клуба довольны прогрессом молодого футболиста. В связи с этим ему будет предложено соглашение с улучшенными финансовыми условиями.

В нынешнем сезоне 18-летний Гарначо провел за “Манчестер Юнайтед” 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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