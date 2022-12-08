"Манчестер Юнайтед" намерен бесплатно заполучить опытного голкипера

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с вратарем менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Швейцарии Яном Зоммером, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб рассчитывает подписать голкипера следующим летом, когда у него завершится контракт с Гладбахом. Таким образом, швейцарем может достаться манкунианцам бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Зоммер провел за “Боруссию” и сборную Швейцарии 18 матчей во всех турнирах и пропустил 26 голов.

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