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Манчестер Юнайтед надолго теряет основного защитника

Новости футбола Сегодня, 00:00
Манчестер Юнайтед надолго теряет основного защитника Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен

Французский защитник “Манчестер Юнайтед” Рафаэль Варан выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано мышечное повреждение. Травму он получил в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги против “Ноттингем Форест” (3:2). Сроки восстановления француза составят несколько недель.

Напомним, что ранее “Манчестер Юнайтед" из-за травм потерял вратаря Тома Хитона, защитников Тайрелла Маласию и Люка Шоу, полузащитников Мэйсона Маунта и Кобби Майну, а также нападающих Амада Диалло и Расмуса Хейлунда.

30-летний Варан выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2021 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Реала”. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 66 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе “Манчестер Юнайтед” Варан становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Варан с 2013 по 2023 год играл за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 93 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Он становился чемпионом мира в 2018 году, а также выиграл Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/2021.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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