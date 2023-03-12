"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Каземиро

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро будет дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.

Такое наказание будет наложено на футболиста за две удаления в нынешнем сезоне. Хавбек получил красную карточку в поединке с “Кристал Пэлас” за то, что схватил соперника за горло, а также в игре с “Саутгемптоном” за грубый фол.

Таким образом, бразилец не сыграет в предстоящих матчах с “Брайтоном”, “Ньюкаслом", “Брентфордом” и “Эвертоном”.

В нынешнем сезоне 31-летний Каземиро провел за “Манчестер Юнайтед” 38 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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