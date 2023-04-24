"Манчестер Юнайтед" начал работу по трансферу Кейна

“Манчестер Юнайтед” хочет купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, манкунианцы начали работу по трансферу форварда и уже обратились к лондонцам с запросом о его трансфере. Впрочем, проблемой может стать позиция президента “шпор” Дэниэла Лэви, который может отказаться продавать футболиста в другой клуб Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 43 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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