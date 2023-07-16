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"Манчестер Юнайтед" на 99 процентов завершил трансфер опытного вратаря

Новости футбола Сегодня, 12:30
"Манчестер Юнайтед" на 99 процентов завершил трансфер опытного вратаря Фото: инстаграм Андре Онана/Автор неизвестен

Вратарь камерунского вратаря миланского “Интера” Андре Онана близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, трансфер голкипера завершен на 99,9 процентов. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично звонил камерунцу и заверил его, что трансфер вскоре будет оформлен.

27-летний Онана является воспитанником “Барселоны”. В “Интер” он перешел летом 2022 года из амстердамского “Аякса” на правах свободного агента. В минувшем сезоне Онана провел за итальянский клуб 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 голов, а также получил четыре желтые карточки. Его контракт с “Интером” действует до лета 2027 года.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, английский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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