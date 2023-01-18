"Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте упустил победу в матче АПЛ

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии “Кристал Пэлас” и “Манчестер Юнайтед” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 43-й минуте счет открыл Бруну Фернандеш, но в концовке встречи хозяев от поражения спас Мишель Олисе.

“Манчестер Юнайтед”, набрав 39 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. “Кристал Пэлас" с 23 очками остался на 12-й позиции.

“Кристал Пэлас” – “Манчестер Юнайтед” - 1:1 (0:1)

Голы: Фернандеш, 43 - 0:1, Олисе, 90+1 - 1:1

“Кристал Пэлас”: Гуаита, Клайн, Гехи, Ричардс, Митчелл, Хьюз (Миливоевич, 84), Дукуре (Шлупп, 71), Олисе, Заа, Эдуар (Айю, 71), Матета (Эзе, 56).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Эриксен (Фред, 83), Каземиро, Бруну Фернандеш, Вегорст (Мактомини, 69), Рэшфорд, Антони (Гарначо, 70).

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