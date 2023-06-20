"Манчестер Юнайтед" может заплатить 80-90 млн евро за лидера "Милана"

“Манчестер Юнайтед” по-прежнему хочет купить защитника “Милана” и сборной Франции Тео Эрнандеса, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб не хочет расставаться с футболистом, так как он является игроком основного состава. Поэтому, чтобы его купить манкунианцам придется предложить 80-90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.