"Манчестер Юнайтед" может заплатить 60 млн евро одного из лидеров "Наполи"

“Манчестер Юнайтед” хочет купить защитника “Наполи” и сборной Южной Кореи Кима Мин Чже, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Клубы уже начали переговоры.

В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин Чже провел за “Наполи” 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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