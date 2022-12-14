"Манчестер Юнайтед" может усилиться звездным португальцем
Новости футбола Сегодня, 14:30
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому полузащитнику “Атлетико” Жоау Феликсу, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что “Атлетико” готов продать игрока за 140 миллионов евро. Хавбеком также интересуются “Бавария” и ПСЖ.
В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” и сборную Португалии 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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