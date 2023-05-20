"Манчестер Юнайтед" может усилиться топ-форвардом

"Манчестер Юнайтед" может усилиться двумя новыми нападающими в ближайшее трансферное окно.

По информации The Times, в шорт-листе команды тренера Эрика тен Хага находятся Гарри Кейн из "Тоттенхэма" и Расмус Хейлунд из "Аталанты".

Оба форварда могут перебраться на "Олд Траффорд" в ближайшее межсезонье.

Напомним, что у Кейна остался год контракта с “Тоттенхэмом”. В текущем сезоне АПЛ он забил 27 голов, в то время как Хейлунд отметился 7 голами и 2 ассистами в Серии А.