“Манчестер Юнайтед” может потерять лидера из-за травмы

Хавбек “Манчестер Юнайтед” Каземиро травмировался в игре 26-го тура английской Премьер-лиги с “Ливерпулем” (0:7).

В том матче бразильца заменили на 77-й минуте встречи при счёте 0:5.

В ближайшее время медицинский персонал оценит состояние Каземиро.

После этого будет известно, сможет ли он сыграть в матче с “Бетисом” в 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.