"Манчестер Юнайтед" может переманить вратаря "Ювентуса"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к вратарю “Ювентуса” и сборной Польши Войцеху Щесны, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают кандидатуру поляка в качестве замену испанцы Давида Де Хеа, контракт которого истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Щесны провел за “Ювентус” 28 матчей во всех турнирах и пропустил 26 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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