"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Реала"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к боснийскому нападающему миланского “Интера” Эдину Джеко, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Манкунианцам понадобилось усиление атаки после ухода из команды португальца Криштиану Роналду. Впрочем, “Интер” может не согласиться отпустить босница из-за проблем со здоровьем у бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что Джеко также входит в сферу интересов “Реала”.

В нынешнем сезоне 36-летний Джеко провел за “Интер” 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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