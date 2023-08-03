"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

“Манчестер Юнайтед” вступил в борьбу за полузащитника “Саутгемптона” и сборной Бельгии Ромео Лавиа, сообщает The Independent.

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, трансфер состоится лишь в том случае, если “Манчестер Юнайтед” продаст полузащитников Фреда, Скотта Мактомини или Донни ван де Бека.

Ранее сообщалось, что Лавиа входит в сферу интересов “Ливерпуля”. На покупке игрока настаивает лично главный тренер команды Юрген Клопп. Мерсисайский клуб готов заплатить за бельгийца 48 миллионов евро, но руководство “Саутгемптона” требует не менее 58 миллионов евро.

19-летний Лавиа выступает за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

22-летний Андре является воспитанником “Флуминенсе”. Он выступает за первую команду клуба с 2020 года. Всего он провел за бразильский клуб 144 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2026 года.