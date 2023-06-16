"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Челси"

“Манчестер Юнайтед” вступил в борьбу за камерунского вратаря “Интера” Андре Онана, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В составе манкунианцев африканец может заменить испанского вратаря Давида Де Хеа, контракт с которым истекает 30 июня 2023 года.

Ранее ссообщалось, что Онана также интересуется “Челси”, а “Интер” оценивает его в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 41 матч во всех турнирах и пропустил 36 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.