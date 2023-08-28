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Манчестер Юнайтед может купить защитника сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 01:00
Манчестер Юнайтед может купить защитника сборной Испании Фото: инстаграм Серхио Регилона/Автор неизвестен

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к защитнику лондонского “Тоттенхэма” и сборной Испании Серхио Регилону, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Манчестер Юнайтед” испанец может заменить защитника Люка Шоу, который получил тяжелую травму и может пропустить несколько месяцев. Впрочем, проблемой могут оказаться высокие запросы Регилона по зарплате. Сейчас он получает три миллиона евро в год, но намерен зарабатывать намного больше.

26-летний Регилон выступает за “Тоттенхэм” с сентября 2020 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Реала”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Лондона 67 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за мадридский “Атлетико”, но провел всего 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Регилон с 2020 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также отдал две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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