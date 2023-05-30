"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря за 75 млн евро

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к вратарю “Порту” и сборной Португалии Диогу Коште, сообщает A Bola.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы заплатить за голкипера 75 миллионов евро, которые указаны в его контракте в качестве клаусулы.

В нынешнем сезоне 23-летний Кошта провел за “Порту” 41 матч во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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