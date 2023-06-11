"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря сборной Англии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю “Эвертона” и сборной Англии Джордану Пикфорду, сообщает TalkSport.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “МЮ” Пикфорд может заменить испанского вратаря Давида Де Хеа, контракт которого истекает 30 июня 2023 года. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Пикфорд провел за “Эвертон” 38 матчей во всех турнирах и пропустил 60 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.