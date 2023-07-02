"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря чемпиона Нидерландов

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю “Фейеноорда” Джастину Бэйлоу, который стал чемпионом Нидерландов, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Бэйлоу стал основным вариантом для манкунианцев, так как клуб не может приобрести вратаря “Интера” Андре Онана из-за высокой стоимости.

В минувшем сезоне 25-летний Бэйлоу провел за “Фейеноорд” 34 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.