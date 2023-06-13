"Манчестер Юнайтед" может купить вратаря "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю “Баварии” и сборной Швейцарии Яну Зоммеру, сообщает журналист talkSport Алекс Крук в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе манкунианцев швейцарец может заменить испанского вратаря Давида Де Хеа, контракт которого истекает 30 июня 2023 года. Зоммер может согласиться на трансфер, так как он может потерять место в основном составе, когда после травмы восстановится Мануэль Нойер.

34-летний Зоммер перешел в “Баварию” в январе 2023 года из менхенгладбахской “Боруссии” за девять миллионов евро. За мюнхенский клуб он провел 25 матчей и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.