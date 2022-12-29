"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику неаполитанского “Наполи” и сборной Южной Кореи Киму Мин-Дже, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как итальянцы оценивают его в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин-Дже провел за “Наполи” 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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