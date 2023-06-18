"Манчестер Юнайтед" может купить нападающего "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении форварда настаивает главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне 27-летний Уоткинс провел за “Астон Виллу” 40 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.