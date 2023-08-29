Манчестер Юнайтед может купить лидера Тоттенхэма

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Дании Пьеру-Эмиль Хейбьергу, сообщает журналист Жак Тальбо в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы могут приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить более 40 миллионов евро. Лондонский клуб готов продать игрока, так как он потерял место в основном составе после прихода на пост главного тренера Ангелоса Постекоглу.

28-летний Хейбьерг выступает за “Тоттенхэм Хотспур” с лета 2020 года. Он перешел в лондонский клуб из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 16 миллионов 600 тысяч евро. Всего он провел за “Тоттенхэм Хотспур” 147 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Баварию”, “Аугсбург” и “Шальке”.

Хейбьерг с 2014 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 67 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал 10 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.