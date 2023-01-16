"Манчестер Юнайтед" может купить хавбека сборной Бельгии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитника “Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает si.com.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Бельгиец может заменить в составе манкунианцев травмированного хавбека Донни ван де Бека. Стоит отметить, что контракт Тилеманса с “Лестером” истекает спустя полгода, поэтому он входит в сферу интересов многих клубов.

В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за “Лестер” 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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