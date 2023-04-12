"Манчестер Юнайтед" лишился лучшего бомбардира перед четвертьфиналом Лиги Европы

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист травмировался в матче 30-го тура чемпионата Англии против “Эвертона” (2:0). Сроки восстановления не разглашаются, но ожидается, что он пропустит ближайшие матчи ¼ финала Лиги Европы против “Севильи”, а также поединок АПЛ с “Ноттингем Форест”.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед” 47 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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