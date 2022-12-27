"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

“Манчестер Юнайтед” ведет переговоры по трансферу аргентинского полузащитника “Бенфики” Энцо Фернандеса, который был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира-2022, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб является фаворитом в борьбе за игрока. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 120 миллионов евро и манкунианцы готовы их заплатить. Также хавбеком интересуются “Ливерпуль” и “Реал”.

В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за “Бенфику” 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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