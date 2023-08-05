"Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Аталанты” из Бергамо и сборной Дании Расмуса Хейлунда.

Английский клуб заплатил за футболиста 75 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года с возможностью продления контракта еще на один год. В борьбе за датчанина “Манчестер Юнайтед” опередил “Пари Сен-Жермен”, который также хотел купить игрока.

20-летний Хейлунд выступает за “Аталанту” с 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из австрийского “Штурма”. Сумма трансфера составила 17,2 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Бергамо 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее форвард также играл за “Копенгаген”.

Хейлунд с 2022 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду шесть матчей, забил шесть голов, а также получил две желтые карточки.