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Манчестер Юнайтед изменил стратегию по трансферу звезды сборной Марокко

Новости футбола Сегодня, 13:50
Манчестер Юнайтед изменил стратегию по трансферу звезды сборной Марокко Фото: инстаграм Софьяна Амрабата/Автор неизвестен

“Манчестер Юнайтед” не оставляет попыток подписать полузащитника флорентийской “Фиорентины” и сборной Марокко Софьяна Амрабата, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб надеется арендовать футболиста сроком на один год с правом последующего выкупа. Манкунианцы не могут совершить полноценный трансфер нынешним летом из-за ситуации с финансовым фэйр-плей. Итальянцы могут согласиться на такие условия, так как африканец категорически настроен сменить клуб.

Ранее сообщалось, что “Манчестер Юнайтед” согласовал с Амрабатом условия личного контракта, который будет действовать до лета 2028 года.

26-летний Амрабат выступает за “Фиорентину” с января 2020 года. Он перешел в клуб из Флоренции из “Вероны”. Сумма трансфера составила 19,5 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Фиорентину” 107 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления контракта еще на один год. Ранее он также играл за “Утрехт”, “Фейеноорд” и “Брюгге”.

Амрабат с 2017 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 49 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил восемь желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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