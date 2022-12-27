"Манчестер Юнайтед" интересуется одним из лучших форвардов Лиги 1

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к канадскому нападающему “Лилля” Джонатану Дэвиду, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Челси”.

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвид провел за “Лилль” 15 матчей в чемпионате Франции, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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