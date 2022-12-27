"Манчестер Юнайтед" интересуется одним из лучших форвардов Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Джонатана Дэвида/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к канадскому нападающему “Лилля” Джонатану Дэвиду, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Челси”.
В нынешнем сезоне 22-летний Дэвид провел за “Лилль” 15 матчей в чемпионате Франции, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: “Астон Вилла” может избавиться от лучшего вратаря ЧМ-2022.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал"
Новости футбола Сегодня, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Новости футбола Вчера, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Новости футбола Вчера, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Новости футбола Вчера, 16:35 Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 "Шахтер" отклонил крупное предложение по Мудрику Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Челси" теряет основного защитника Новости футбола Сегодня, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" и "Ливерпуль" намерены купить Беллингема по сниженной цене Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" интересуется одним из лучших форвардов Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 14:30 "Челси" одержал уверенную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:15 "Милан" нацелился на одного из лидеров "Ромы" Новости футбола Сегодня, 13:55 "Шахтер" может купить талантливого хорвата Новости футбола Сегодня, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт