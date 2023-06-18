"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя защитниками

"Манчестер Юнайтед" после неудачи с трансфером защитника “Наполи” Кима Мин-Чжэ проявляет интерес к двум футболистам, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуры защитников “Ницца” Жана-Клера Тодибо и “Монако” Акселя Дисаси.

В нынешнем сезоне 23-летний Тодибо провел за “Ниццу” 46 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. 25-летний Дисаси забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 49 поединках за “Монако”.