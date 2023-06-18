"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя защитниками
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Акселя Дисаси/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" после неудачи с трансфером защитника “Наполи” Кима Мин-Чжэ проявляет интерес к двум футболистам, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуры защитников “Ницца” Жана-Клера Тодибо и “Монако” Акселя Дисаси.
В нынешнем сезоне 23-летний Тодибо провел за “Ниццу” 46 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. 25-летний Дисаси забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в 49 поединках за “Монако”.
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