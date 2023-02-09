"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера"

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к полузащитнику "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают возможность с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы надеются сохранить игрока, предлагая ему повышение зарплаты до 4,5 миллионов евро в год. Впрочем, агент игрока требует зарплату в размере шести миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 23-летний Бастони провел за “Интер” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Ди Мария определился с тем, где хочет продолжить карьеру.