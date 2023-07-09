"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" поборются за защитника сборной Франции

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" проявляют интерес к защитнику “Монако” и сборной Франции Акселю Дисаси, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Англичане пока не делали предложения по трансферу игрока, но собираются сделать это в ближайшее время. Возможная сумма трансфера не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего француза в 30 миллионов евро.

Дисаси является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. Он перешел в “Монако” летом 2020 года из “Реймса”. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Всего он провел за монегасков 129 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Дисаси с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду четыре матча. Финалист чемпионата мира 2022 года в Катаре.