"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" поборются за защитника "Байера"

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" проявляют интерес к голландскому защитнику “Байера” Джереми Фримпонгу, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Реал”.

В нынешнем сезоне 22-летний Фримпонг провел за “Байер” 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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