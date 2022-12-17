"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за таланта дортмундской "Боруссии"

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" стали очередными претендентами на нападающего дортмундской “Боруссии” Юссуфу Мукоко, сообщает The Sun.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Также форвардом интересуются “Барселона” и “Челси”. При этом приоритетом для Мукоко станет клуб, который гарантирует ему постоянную игровую практику.

В нынешнем сезоне 18-летний Мукоко провел за “Боруссию” и сборную Германии провел 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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