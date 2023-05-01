"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за звезду ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к марокканскому правому защитнику “Пари Сен-Жермен” Ашрафу Хакими, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Парижане могут согласиться на трансфер, чтобы снизить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне 24-летний Хакими провел за ПСЖ 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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