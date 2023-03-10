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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за японца из Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Даичи Камады/Автор неизвестен Фото: инстаграм Даичи Камады/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к полузащитнику “Айнтрахта" и сборной Японии Дайчи Камаде, сообщает Spotsmail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с немцами. Таким образом, японец может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется дортмундская “Боруссия”.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 32 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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