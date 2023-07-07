"Манчестер Юнайтед" и "Аталанта" могут совершить обмен нападающими в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести 21-летнего нападающего “Аталанты” Расмуса Хейлунда. Манкунианцы при этом могут отдать итальянцам 21-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда в аренду до лета 2024 года. “Аталанта” хочет получить за датчанина около 47 миллионов евро. “Манчестер Юнайтед” не готов платить такую сумму, поэтому готов включить в сделку Гринвуда ради снижения цены.

Хейлунд выступает за “Аталанту” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из австрийского “Штурма”. Сумма трансфера составила 17,2 миллиона евро. В минувшем сезоне он провел за “Аталанту” 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. За сборную Дании он играет с 2022 года. За датскую национальную команду он сыграл шесть матчей и забил шесть голов.

Гринвуд является воспитанником “Манчестер Юнайтед". В последний раз он выходил на поле в январе 2022 года. Затем форвард был арестован по подозрению в избиении своей девушки. Спустя год футболист был оправдан, но руководство манкунианцев приняло решение не допускать его к главной команде.