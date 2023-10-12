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Манчестер Юнайтед хуже Эвертона. Трент оценил врагов Ливерпуля

Новости футбола Сегодня, 13:34
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Манчестер Юнайтед хуже Эвертона. Трент оценил врагов Ливерпуля Фото: GETTY IMAGES

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказал мнение об исторических главных соперниках «красных».

«Когда я рос и наблюдал за первой командой, «Манчестер Юнайтед» доминировал во всем, поэтому, естественно, как болельщик «Ливерпуля», я питал к ним неприязнь. Они выигрывали все, это всегда были они.

Но лично я знал гораздо больше фанатов «Эвертона», они были рядом, у нас были очень напряженные отношения. У нас было гораздо больше взаимодействия, как я уже сказал, я ходил в школу с многими игроками «Эвертона», и это соперничество зародилось на личном уровне с самых малых лет.

Но когда я наблюдал за первой командой, за такими ребятами, как Стиви Джеррард и остальными, я всегда хотел, чтобы они обыграли «Юнайтед» больше, чем «Эвертон». Вот как я это вижу», - сказал Трент Александер-Арнольд в эфире клубного телеканала «Ливерпуля».

Напомним, что Трент Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Поэтому вражда с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» для него не просто слова.

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