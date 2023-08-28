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Челси назвал Манчестер Юнайтед условие для трансфера Кукурельи

Новости футбола Сегодня, 08:00
Манчестер Юнайтед хочет усилить состав защитником Челси Фото: инстаграм Марка Кукурельи/Автор неизвестен

Лондонский “Челси” может согласиться на переход защитника сборной Испании Марка Кукурельи в “Манчестер Юнайтед”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонцы заинтересованы в том, чтобы отдать футболиста в аренду, но только в том случае, если “Манчестер Юнайтед” заплатит за аренду либо будет полностью платить испанцу зарплату, которая составляет 10 миллионов 600 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены травмированному защитника Люку Шоу, который выбыл из строя на несколько месяцев.

25-летний Кукурелья выступает за “Челси” с лета 2022 года. Он перешел в лондонский клуб из “Брайтона”. Сумма трансфера составила 65 миллионов 300 тысяч евро. Всего он провел за “аристократов” 33 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Кукурелья в июне 2021 года провел свой единственный матч за сборную Испании. Он сыграл 45 минут в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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