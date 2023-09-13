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Манчестер Юнайтед хочет усилить четыре позиции

Новости футбола Сегодня, 11:18
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Манчестер Юнайтед хочет усилить четыре позиции Фото: https://www.instagram.com/manchesterunited/

Манчестер Юнайтед следующим летом хотят усилить четыре позиции, сообщает Manchester evening news.

В клубе нацелились на четыре позиции – центрального и крайнего защитника, полузащитника и нападающего. Защитники Байера Джереми Фримпонг и Эдмонд Тапсоба вызвали интерес еще этим летом. Среди нападающих Манчестер рассматривает игрока Брайтона Эвана Фергюсона. 18-летний футболист недавно сделал хет-трик в матче АПЛ. Однако игрок продлил контракт с клубом до 2028 года, чтобы не потерять Фергюсона бесплатно.

Кроме того, у Манчестера Юнайтеда опция выкупа полузащитника Фиорентины Амрамбата за 25 миллионов евро, который в это трансферное окно перешел в клуб на правах аренды. Также Тен Хег является большим поклонником 22-летнего правого защитника Нидерландов Фримпонга, но Юнайтед отказался от перехода на бывшего игрока академии Сити из-за обнадеживающей формы Аарона Ван-Биссаки.

Следующим летом Фримпонг станет свободным агентом, поэтому Юнайтед может подписать игрока бесплатно. Также Манчестеру предлагали вингера Астон Виллы Анвару Эль-Гази, однако клуб отказался от этого трансфера.

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